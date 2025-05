Henkel vz Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Henkel vz

So entwickelt sich Henkel vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 70,14 EUR ab.

Um 09:06 Uhr ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 70,14 EUR. Der Kurs der Henkel vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 69,92 EUR nach. Bei 70,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.018 Henkel vz-Aktien.

Am 10.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,02 EUR. Dieser Wert wurde am 14.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 5,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Henkel vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,04 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,11 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,79 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 07.08.2025 gerechnet. Henkel vz dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,44 EUR fest.

