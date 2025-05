Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag nahe Vortagesschluss

So bewegt sich Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die Henkel vz-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 70,28 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Henkel vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 70,28 EUR. Bei 71,00 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Henkel vz-Aktie bis auf 69,92 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,30 EUR. Zuletzt wechselten 217.556 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 88,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,02 EUR am 14.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 6,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,11 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 83,29 EUR an.

Henkel vz gewährte am 05.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,44 EUR je Aktie aus.

