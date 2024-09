Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagnachmittag schwächer

So entwickelt sich Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 80,20 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 80,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Henkel vz-Aktie bis auf 80,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 80,88 EUR. Bisher wurden via XETRA 68.352 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 85,74 EUR markierte der Titel am 12.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,91 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,88 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 21,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Henkel vz seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte Henkel vz die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 5,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.

