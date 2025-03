Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Mittag freundlich

Blick auf Henkel vz-Kurs

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 75,86 EUR zu.

Um 11:47 Uhr stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 75,86 EUR. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 76,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 76,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 160.440 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 88,50 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 16,66 Prozent wieder erreichen. Am 17.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 70,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,70 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,85 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,03 EUR je Henkel vz-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 86,39 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Henkel vz am 08.05.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 30.04.2026 dürfte Henkel vz die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,36 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

