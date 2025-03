Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Henkel vz. Zuletzt konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 76,12 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 76,12 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Henkel vz-Aktie bisher bei 76,26 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.593 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 10.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,26 Prozent. Bei einem Wert von 70,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.04.2024). Mit Abgaben von 8,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,03 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,39 EUR.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 08.05.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 5,36 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung

Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich im Aufwind

Freundlicher Handel: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im LUS-DAX