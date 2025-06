Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 66,36 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 66,36 EUR ab. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 65,92 EUR. Bei 66,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 65.021 Henkel vz-Aktien.

Bei 88,50 EUR markierte der Titel am 10.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 33,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.06.2025 (65,92 EUR). Mit Abgaben von 0,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,11 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,79 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte Henkel vz die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Henkel vz-Aktie

Kaufen von DZ BANK für Henkel vz-Aktie

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Henkel vz von vor 10 Jahren bedeutet