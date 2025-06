Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 66,14 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Henkel vz-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 66,14 EUR. Bei 66,06 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 66,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13.483 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 88,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.03.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 33,81 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.04.2025 bei 66,02 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Henkel vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,11 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,79 EUR.

Am 05.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Henkel vz am 07.08.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,40 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Henkel vz-Aktie

Kaufen von DZ BANK für Henkel vz-Aktie

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Henkel vz von vor 10 Jahren bedeutet