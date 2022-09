Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagmittag Verlust reich

Um 12:22 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 61,50 EUR ab. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 61,48 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 136.667 Henkel vz-Aktien.

Bei 83,40 EUR erreichte der Titel am 17.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 56,56 EUR fiel das Papier am 29.04.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 8,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 71,40 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 15.08.2022. Beim Umsatz wurden 5.271,00 EUR gegenüber 4.968,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 08.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 14.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2022 3,80 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

