Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag verlustreich

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 74,86 EUR ab.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 74,86 EUR. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 74,52 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,48 EUR. Bisher wurden heute 61.540 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Am 10.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von 18,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 70,02 EUR fiel das Papier am 17.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 6,47 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,03 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 85,44 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.03.2020. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 4,95 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Henkel vz am 08.05.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 30.04.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,36 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

