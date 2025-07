Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Henkel vz zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 68,36 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 68,36 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 68,36 EUR. Mit einem Wert von 67,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 78.396 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 29,46 Prozent Luft nach oben. Am 23.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,54 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Henkel vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,04 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,11 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 83,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

