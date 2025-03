Henkel vz Aktie News: Henkel vz fällt am Montagmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 74,38 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 74,38 EUR. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 73,98 EUR nach. Bei 74,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 95.891 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 18,98 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.04.2024 bei 70,02 EUR. Abschläge von 5,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,04 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,12 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,44 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Das EPS belief sich auf 1,02 EUR gegenüber 1,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 30.04.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,57 EUR je Aktie aus.

