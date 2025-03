Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochnachmittag nahezu unbewegt

Henkel vz im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 72,76 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Henkel vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 72,76 EUR. Bei 73,16 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Henkel vz-Aktie bis auf 72,46 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,82 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 129.699 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2025 markierte das Papier bei 88,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,63 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 17.04.2024 Kursverluste bis auf 70,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 3,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,04 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,36 EUR. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 84,44 EUR.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 30.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Henkel vz.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,54 EUR im Jahr 2025 aus.

