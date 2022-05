Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 26.05.2022 16:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 62,68 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Henkel vz-Aktie sogar auf 62,84 EUR. Mit einem Wert von 61,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 140.373 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 96,28 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.05.2021). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,90 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 56,56 EUR. Dieser Wert wurde am 29.04.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 10,82 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 72,87 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,22 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.271,00 EUR umgesetzt, gegenüber 4.968,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 15.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 10.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,29 EUR je Henkel vz-Aktie.

