Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag fester

Das Papier von Henkel vz konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 62,98 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Henkel vz-Aktie bei 63,26 EUR. Mit einem Wert von 62,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 191.115 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.04.2021 bei 97,18 EUR. 35,19 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.04.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 57,60 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 77,86 EUR.

Am 23.02.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,08 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5.048,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.765,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte Henkel vz am 05.05.2022 präsentieren. Am 10.05.2023 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,73 EUR je Henkel vz-Aktie.

