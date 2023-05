Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Henkel 67,74 EUR

-0,82% Charts

News

Analysen

Um 09:06 Uhr fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 76,10 EUR ab. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 75,84 EUR. Bei 75,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5.523 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.05.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,60 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 57,30 EUR am 18.06.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 66,77 EUR an.

Henkel vz ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 5.509,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.092,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.08.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 14.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,03 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel-Aktie leichter: Henkel-CEO erwartet "niedrigen dreistelligen" Millionen-Euro-Verlust aus Russland-Exit

Henkel-Aktie steigt auf Jahreshoch - SocGen-Studie äußerst sich optimistisch

Henkel-Aktie abverkauft: Henkel steigert Umsatz - Ziele fürs Gesamtjahr bestätigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel KGaA St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St.

Bildquellen: Henkel AG