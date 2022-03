Henkel vz Aktie News: Henkel vz mit Kursplus

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 61,74 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX, der aktuell bei 14.671 Punkten steht. Die Henkel vz-Aktie legte bis auf 62,08 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,52 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 58.799 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 99,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.04.2021). Bei 59,42 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 78,53 EUR. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,78 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

Die Henkel AG & Co. KGaA ist ein weltweit tätiger Entwickler und Produzent von Markenartikeln sowie Technologien im Konsumenten- und Industriegeschäft. Die Produkte und Technologien des Konzerns kommen in zahlreichen Bereichen zum Einsatz: Haushalt, Handwerk, Körperpflege und Kosmetik, Büro, Schule, Hobby, aber auch in der Automobil-, Elektronik- und Verpackungsindustrie. Dementsprechend setzt sich das Produktsortiment aus Kleb- und Dichtstoffen, Wasch- und Reinigungsmitteln sowie Haarwasch- und anderen Pflegemitteln, Hautpflegeprodukten, Deodorants, Bade- und Duschzusätzen und Zahnpflegeprodukten zusammen. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens gehören unter anderem Bref, Fa, Pattex, Persil, Perwoll, Pril, Pritt, Schauma, Sil, Somat, Spee und taft.

