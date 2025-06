HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT schießt am Vormittag hoch

Kursverlauf

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von HENSOLDT konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 8,3 Prozent auf 99,65 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 8,3 Prozent auf 99,65 EUR. Die HENSOLDT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 99,75 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 95,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 222.547 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 99,75 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 0,10 Prozent wieder erreichen. Am 12.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 265,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,649 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 75,40 EUR.

HENSOLDT veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 395,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 329,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

HENSOLDT dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte HENSOLDT möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,79 EUR je HENSOLDT-Aktie.

