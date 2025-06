HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zieht am Dienstagmittag an

HENSOLDT im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 102,70 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 3,4 Prozent auf 102,70 EUR. Die HENSOLDT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 103,30 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 101,80 EUR. Bisher wurden heute 612.439 HENSOLDT-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.06.2025 bei 105,20 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,43 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,28 EUR ab. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 276,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,643 EUR je HENSOLDT-Aktie. Analysten bewerten die HENSOLDT-Aktie im Durchschnitt mit 75,40 EUR.

HENSOLDT ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR gegenüber -0,13 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 395,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 329,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte HENSOLDT am 31.07.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,77 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

