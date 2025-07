HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag im Plus

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 92,00 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 92,00 EUR zu. In der Spitze legte die HENSOLDT-Aktie bis auf 92,95 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 91,65 EUR. Bisher wurden heute 397.251 HENSOLDT-Aktien gehandelt.

Bei 108,90 EUR markierte der Titel am 05.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 18,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,28 EUR. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 237,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,638 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 77,00 EUR an.

HENSOLDT ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,13 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 395,00 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 329,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. Schätzungsweise am 30.07.2026 dürfte HENSOLDT die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,80 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

