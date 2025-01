HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

So bewegt sich HENSOLDT

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 37,10 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von HENSOLDT legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 37,10 EUR. Im Tageshoch stieg die HENSOLDT-Aktie bis auf 37,16 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 141.500 HENSOLDT-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.04.2024 erreicht. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 16,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.01.2024 bei 24,98 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 32,67 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,400 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,04 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,75 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 06.11.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ein EPS von 0,12 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 28,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 528,00 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 410,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte HENSOLDT am 27.02.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 25.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,55 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX fällt schlussendlich zurück

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt letztendlich zurück

Rheinmetall, HENSOLDT & Co.: Trumps Forderung beflügelt Rüstungsaktien