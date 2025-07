HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag mit KursVerlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 103,50 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die HENSOLDT-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 0,3 Prozent auf 103,50 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der HENSOLDT-Aktie ging bis auf 103,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 105,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 336.503 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2025 auf bis zu 108,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 5,22 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 73,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,628 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,67 EUR an.

HENSOLDT ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. HENSOLDT vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,26 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,13 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 395,00 Mio. EUR gegenüber 329,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. Am 30.07.2026 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Nach kräftiger Erholung: So geht es den Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK weiter

Rüstungsaktien Rheinmetall, HENSOLDT und RENK zeigen Erholung nach Juli-Start

Rheinmetall-Aktie fester: JPMorgan schraubt Kursziel hoch - Top-Favorit vor RENK- und HENSOLDT-Aktie