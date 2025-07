HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT schiebt sich am Mittag vor

Kurs der HENSOLDT

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 105,10 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 105,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die HENSOLDT-Aktie bei 107,00 EUR. Bei 105,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 204.385 HENSOLDT-Aktien.

Am 05.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 108,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,28 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 74,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,628 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,67 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

HENSOLDT gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ein EPS von -0,13 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 395,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 329,00 Mio. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 31.07.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,79 EUR je Aktie belaufen.

