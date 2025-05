HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT zieht am Mittag an

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 65,60 EUR zu.

Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 65,60 EUR. Bei 66,25 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 65,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 201.148 HENSOLDT-Aktien.

Bei 81,00 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2024 (27,28 EUR). Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 140,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,656 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 63,40 EUR.

Am 07.05.2025 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. HENSOLDT hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,13 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 395,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte HENSOLDT am 31.07.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,80 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Rüstungswerte stürzen ab - Aktien von RENK und HENSOLDT im Minus nach Rekordjagd

Nach Höhenflug: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT mit Kursrücksetzern

HENSOLDT-Aktie gewinnt: Analysten streichen Kaufvotum - schrauben aber Kursziele hoch