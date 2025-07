HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 103,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,8 Prozent auf 103,10 EUR. In der Spitze büßte die HENSOLDT-Aktie bis auf 102,40 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 105,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 174.914 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 108,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,63 Prozent. Am 12.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 73,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,629 EUR. Analysten bewerten die HENSOLDT-Aktie im Durchschnitt mit 87,00 EUR.

Am 07.05.2025 äußerte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte HENSOLDT -0,13 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 329,00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 395,00 Mio. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,79 EUR je HENSOLDT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Frankreich beschleunigt Aufrüstung - Warum das den Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT helfen kann

Gehälter bei Rheinmetall, HENSOLDT & RENK - wo am meisten verdient wird

Rheinmetall, HENSOLDT & RENK: Rüstungsaktien stark - RENK im Fokus mit Abspaltungsfantasie