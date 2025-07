HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagvormittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 101,60 EUR zu.

Das Papier von HENSOLDT legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 101,60 EUR. Kurzfristig markierte die HENSOLDT-Aktie bei 102,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 101,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.169 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2025 markierte das Papier bei 108,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2024 auf bis zu 27,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HENSOLDT-Aktie 73,15 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,626 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 93,60 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

Am 07.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR gegenüber -0,13 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 395,00 Mio. EUR im Vergleich zu 329,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte HENSOLDT am 31.07.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HENSOLDT-Aktie in Höhe von 1,78 EUR im Jahr 2025 aus.

