HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 98,95 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die HENSOLDT-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 98,95 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die HENSOLDT-Aktie bis auf 98,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,55 EUR. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 176.658 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 108,90 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,06 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,28 EUR. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 262,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,623 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HENSOLDT-Aktie bei 93,60 EUR.

HENSOLDT gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 395,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 329,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte HENSOLDT am 31.07.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je HENSOLDT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Analysten äußern sich zu Rheinmetall und RENK, aber lassen HENSOLDT außen vor - So reagieren die Aktien

Rüstungsaktien im Fokus: Analysten uneinig vor Quartalsberichten von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT

HENSOLDT-Aktie sinkt: Hunderte Millionen Euro durch Schuldscheindarlehen gesichert