HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verteidigt am Donnerstagmittag Vortagesniveau

So entwickelt sich HENSOLDT

Die Aktie von HENSOLDT hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der HENSOLDT-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 100,90 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 100,90 EUR. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 102,60 EUR. Im Tief verlor die HENSOLDT-Aktie bis auf 100,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 101,50 EUR. Zuletzt wechselten 86.943 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 108,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 7,93 Prozent wieder erreichen. Bei 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 72,96 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,626 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 93,60 EUR für die HENSOLDT-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 07.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,06 Prozent auf 395,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 329,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von HENSOLDT rechnen Experten am 30.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,78 EUR fest.

