HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,4 Prozent auf 97,00 EUR ab.

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,4 Prozent bei 97,00 EUR. Die HENSOLDT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 95,70 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 98,55 EUR. Bisher wurden heute 369.586 HENSOLDT-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2025 auf bis zu 108,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 10,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2024 (27,28 EUR). Mit einem Kursverlust von 71,88 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten HENSOLDT-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,623 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 93,60 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 07.05.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR gegenüber -0,13 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 395,00 Mio. EUR im Vergleich zu 329,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

