HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 78,70 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 2,0 Prozent auf 78,70 EUR ab. Die HENSOLDT-Aktie sank bis auf 78,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 80,30 EUR. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.360 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 82,30 EUR erreichte der Titel am 21.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 65,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2024 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,649 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 63,40 EUR.

Am 07.05.2025 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,13 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 395,00 Mio. EUR im Vergleich zu 329,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2025 1,79 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

