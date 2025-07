HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 99,30 EUR ab.

Die HENSOLDT-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 99,30 EUR abwärts. In der Spitze fiel die HENSOLDT-Aktie bis auf 99,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 100,10 EUR. Zuletzt wechselten 20.788 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 108,90 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 8,82 Prozent niedriger. Am 12.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 72,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,623 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 93,60 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 07.05.2025. HENSOLDT hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,13 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 395,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 329,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,78 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

