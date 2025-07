HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT gewinnt am Vormittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Um 09:06 Uhr wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 100,20 EUR nach oben. Bei 100,70 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 28.500 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 108,90 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 8,68 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,28 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2024 erreicht. Abschläge von 72,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,623 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 93,60 EUR je HENSOLDT-Aktie an.

Am 07.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 395,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 329,00 Mio. EUR umgesetzt.

HENSOLDT dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2025 1,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

