HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verliert am Dienstagmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von HENSOLDT gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 67,65 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die HENSOLDT-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 67,65 EUR. Das Tagestief markierte die HENSOLDT-Aktie bei 66,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 67,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 192.883 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 81,00 EUR. Gewinne von 19,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 59,67 Prozent würde die HENSOLDT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,538 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die HENSOLDT-Aktie im Durchschnitt mit 60,20 EUR.

HENSOLDT ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 25,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 711,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 528,00 Mio. EUR.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 12.05.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,49 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittag stärker

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen am Montagmittag zu

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels im Minus