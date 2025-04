HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Das Papier von HENSOLDT befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 63,10 EUR ab.

Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 1,3 Prozent auf 63,10 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte HENSOLDT-Aktie bei 63,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.303 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 81,00 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 22,10 Prozent niedriger. Am 12.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,28 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,658 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 62,00 EUR.

HENSOLDT ließ sich am 27.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,33 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HENSOLDT ein EPS von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,38 Prozent auf 863,00 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 711,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 12.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von HENSOLDT.

In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

