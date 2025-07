HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagmittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die HENSOLDT-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 96,30 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die HENSOLDT-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 96,30 EUR ab. Bei 96,25 EUR markierte die HENSOLDT-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,55 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 123.739 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 108,90 EUR. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 11,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,623 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,500 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 93,60 EUR.

Am 07.05.2025 lud HENSOLDT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ein EPS von -0,13 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,06 Prozent auf 395,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 329,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. HENSOLDT dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,78 EUR fest.

