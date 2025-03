HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,3 Prozent auf 67,45 EUR ab.

Das Papier von HENSOLDT befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 67,45 EUR ab. Die HENSOLDT-Aktie sank bis auf 66,85 EUR. Bei 67,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 401.954 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 81,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. 20,09 Prozent Plus fehlen der HENSOLDT-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 59,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für HENSOLDT-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,538 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,20 EUR je HENSOLDT-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 06.11.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,18 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,55 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 528,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 25,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 711,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 07.05.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HENSOLDT-Aktie in Höhe von 1,49 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

