HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Montagvormittag tief südwärts

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,1 Prozent im Minus bei 92,00 EUR.

Um 09:07 Uhr fiel die HENSOLDT-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,1 Prozent auf 92,00 EUR ab. Die HENSOLDT-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 91,90 EUR ab. Bei 95,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 110.025 HENSOLDT-Aktien.

Am 05.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 108,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 18,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 70,35 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,623 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 93,60 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 07.05.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ein EPS von -0,08 EUR in den Büchern gestanden. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 395,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 24,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von HENSOLDT rechnen Experten am 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je HENSOLDT-Aktie.

