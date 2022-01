Asiens Börsen freundlich -- Siemens-Gamesa-Chef offenbar wegen operativer Probleme unter Druck -- ADTRAN bei ADVA-Übernahme erfolgreich

Der DAX baute seinen anfänglichen Verlust aus. Nachdem er vorübergehend sogar unter die 15.200-Punkte-Marke gefallen war, holte er zwar wieder etwas auf, schlussendlich stand aber immer noch ein Abschlag von 1,32 Prozent auf 14.318,95 Zähler an der Kurstafel. Daneben war der TecDAX mit einem Minus gestartet und schloss am Abend nahezu unverändert bei 3.412,09 Zählern (+0,01 Prozent).

An den europäischen Aktienmärkten waren die Anleger am Freitag in Verkaufslaune.

Der EuroSTOXX 50 vergrößerte seinen frühen Verlust im weiterren Handelsverlauf und beendete den Tag letztlich 1,15 Prozent tiefer bei 4.136,91 Einheiten.

Nach dem Plus am Vortag hielt damit die Achterbahnfahrt an den volatilen Aktienmärkten weiter an. Zwar sind nach dem Fed-Schock die ersten Zinssorgen zunächst verdaut, das Thema ist jedoch noch nicht vom Tisch. "Die Konsequenzen der Fed-Aussagen sind noch lange nicht eingepreist und die Portfolioanpassungen dürften noch einige Tage dauern", so ein Händler laut Dow Jones Newswires.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken