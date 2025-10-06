Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise reagiert am Montagnachmittag positiv

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Hewlett Packard Enterprise. Das Papier von Hewlett Packard Enterprise legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 3,0 Prozent auf 25,16 USD.

Das Papier von Hewlett Packard Enterprise konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,0 Prozent auf 25,16 USD. Bei 25,25 USD erreichte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 25,05 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 405.160 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hewlett Packard Enterprise-Aktie 0,80 Prozent zulegen. Bei 11,97 USD fiel das Papier am 05.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 110,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,538 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD aus.

Am 03.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,20 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,67 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Hewlett Packard Enterprise wird am 02.12.2025 gerechnet.

In der Hewlett Packard Enterprise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,90 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

So investierte Paul Singer: Die Top-Aktien von Elliott Investment Management im 2. Quartal 2025

HPE-Aktie zieht dennoch deutlich an: Umsatz steigt zwar, aber Gewinn enttäuscht Anleger