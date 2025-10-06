Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise reagiert am Montagnachmittag positiv
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Hewlett Packard Enterprise. Das Papier von Hewlett Packard Enterprise legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 3,0 Prozent auf 25,16 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Hewlett Packard Enterprise konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,0 Prozent auf 25,16 USD. Bei 25,25 USD erreichte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 25,05 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 405.160 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.
Am 23.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hewlett Packard Enterprise-Aktie 0,80 Prozent zulegen. Bei 11,97 USD fiel das Papier am 05.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 110,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,538 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD aus.
Am 03.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,20 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,67 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Hewlett Packard Enterprise wird am 02.12.2025 gerechnet.
In der Hewlett Packard Enterprise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,90 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie
Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
So investierte Paul Singer: Die Top-Aktien von Elliott Investment Management im 2. Quartal 2025
HPE-Aktie zieht dennoch deutlich an: Umsatz steigt zwar, aber Gewinn enttäuscht Anleger
Übrigens: Hewlett Packard Enterprise und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hewlett Packard Enterprise
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hewlett Packard Enterprise
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.
Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2019
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|08.08.2019
|Hewlett Packard Enterprise Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.2019
|Hewlett Packard Enterprise Sell
|UBS AG
|06.12.2018
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|14.06.2018
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Pivotal Research Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.01.2018
|Hewlett Packard Enterprise Buy
|Deutsche Bank AG
|24.02.2017
|Hewlett Packard Enterprise Market Perform
|BMO Capital Markets
|05.12.2016
|Hewlett Packard Enterprise Buy
|Gabelli & Co
|19.10.2016
|Hewlett Packard Enterprise Buy
|Needham & Company, LLC
|08.09.2016
|Hewlett Packard Enterprise Buy
|Needham & Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2019
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|08.08.2019
|Hewlett Packard Enterprise Equal Weight
|Barclays Capital
|06.12.2018
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|14.06.2018
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Pivotal Research Group
|23.02.2018
|Hewlett Packard Enterprise Hold
|Maxim Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.03.2019
|Hewlett Packard Enterprise Sell
|UBS AG
|01.09.2017
|Hewlett Packard Enterprise Underweight
|Barclays Capital
|10.05.2017
|Hewlett Packard Enterprise Underweight
|Barclays Capital
|05.11.2015
|Hewlett Packard Enterprise Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hewlett Packard Enterprise Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen