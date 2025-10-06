DAX24.420 +0,2%Est505.634 -0,3%MSCI World4.350 +0,3%Top 10 Crypto17,24 +1,4%Nas22.890 +0,5%Bitcoin106.468 +1,0%Euro1,1718 -0,1%Öl65,15 +1,2%Gold3.955 +1,8%
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX fester -- US-Börsen uneins -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
Notierung im Fokus

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise reagiert am Montagnachmittag positiv

06.10.25 16:10 Uhr
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise reagiert am Montagnachmittag positiv

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Hewlett Packard Enterprise. Das Papier von Hewlett Packard Enterprise legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 3,0 Prozent auf 25,16 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
20,90 EUR 0,10 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Hewlett Packard Enterprise konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 3,0 Prozent auf 25,16 USD. Bei 25,25 USD erreichte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 25,05 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 405.160 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Am 23.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 25,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hewlett Packard Enterprise-Aktie 0,80 Prozent zulegen. Bei 11,97 USD fiel das Papier am 05.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 110,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,538 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD aus.

Am 03.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,20 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,67 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Hewlett Packard Enterprise wird am 02.12.2025 gerechnet.

In der Hewlett Packard Enterprise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,90 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.

DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
29.01.2018Hewlett Packard Enterprise BuyDeutsche Bank AG
24.02.2017Hewlett Packard Enterprise Market PerformBMO Capital Markets
05.12.2016Hewlett Packard Enterprise BuyGabelli & Co
19.10.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
08.09.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
23.02.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
01.09.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
10.05.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
05.11.2015Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital

