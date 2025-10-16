Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren fliehen am Nachmittag aus Hewlett Packard Enterprise

Kursverlauf

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 7,5 Prozent im Minus bei 23,16 USD.

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 7,5 Prozent auf 23,16 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 22,39 USD. Mit einem Wert von 22,82 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.637.921 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,43 USD. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Bei 11,97 USD erreichte der Anteilsschein am 05.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie 48,32 Prozent sinken.

Hewlett Packard Enterprise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,520 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,538 USD aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,20 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Hewlett Packard Enterprise-Bilanz für Q4 2025 wird am 02.12.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise ein EPS in Höhe von 1,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

