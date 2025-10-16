DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.290 -0,3%Top 10 Crypto14,97 -1,6%Nas22.530 -0,6%Bitcoin92.860 -2,3%Euro1,1689 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Blick auf Hewlett Packard Enterprise-Kurs

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Abend tiefrot

16.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 9,9 Prozent bei 22,56 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
19,29 EUR -2,48 EUR -11,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr rutschte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie in der New York-Sitzung um 9,9 Prozent auf 22,56 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Hewlett Packard Enterprise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,12 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,82 USD. Zuletzt wurden via New York 5.214.502 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 26,43 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 11,97 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie 46,94 Prozent sinken.

Für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,520 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,538 USD ausgeschüttet werden.

Am 03.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise 0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 9,20 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,67 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 02.12.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Dell-Aktie steigt: Prognose wegen starker KI-Nachfrage erhöht

So investierte Paul Singer: Die Top-Aktien von Elliott Investment Management im 2. Quartal 2025

In eigener Sache

Übrigens: Hewlett Packard Enterprise und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hewlett Packard Enterprise

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hewlett Packard Enterprise

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.

DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
29.01.2018Hewlett Packard Enterprise BuyDeutsche Bank AG
24.02.2017Hewlett Packard Enterprise Market PerformBMO Capital Markets
05.12.2016Hewlett Packard Enterprise BuyGabelli & Co
19.10.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
08.09.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
23.02.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
01.09.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
10.05.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
05.11.2015Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hewlett Packard Enterprise Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

