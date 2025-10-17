DAX23.871 -1,7%Est505.615 -0,7%MSCI World4.274 -0,4%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.463 -0,4%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1668 -0,2%Öl61,24 +0,4%Gold4.247 -1,8%
Blick auf Hewlett Packard Enterprise-Kurs

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Freitagnachmittag gesucht

17.10.25 16:08 Uhr
Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Freitagnachmittag gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 22,71 USD.

Im New York-Handel gewannen die Hewlett Packard Enterprise-Papiere um 15:53 Uhr 0,9 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 22,72 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 22,35 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 571.892 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,43 USD. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,38 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.04.2025 bei 11,97 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,29 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,520 USD an Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,538 USD aus.

Am 03.09.2025 legte Hewlett Packard Enterprise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,38 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,20 Mrd. USD – ein Plus von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hewlett Packard Enterprise 7,67 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 02.12.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,90 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

