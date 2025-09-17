Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise zieht am Donnerstagabend an
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 25,24 USD zu.
Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 2,0 Prozent auf 25,24 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Hewlett Packard Enterprise-Aktie sogar auf 25,33 USD. Mit einem Wert von 25,02 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.007.994 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.
Am 18.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 25,33 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie ist somit 0,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 05.04.2025 Kursverluste bis auf 11,97 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie 110,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,538 USD. Im Vorjahr erhielten Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre 0,520 USD je Wertpapier.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 9,20 Mrd. USD gegenüber 7,67 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 02.12.2025 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
