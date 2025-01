Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered präsentiert sich am Nachmittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,1 Prozent auf 0,440 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:40 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,1 Prozent auf 0,440 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,458 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,440 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 22.500 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2024 bei 1,032 EUR. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 57,364 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2024 auf bis zu 0,385 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,614 Prozent könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Am 28.11.2024 lud Hexagon Purus AS Registered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,52 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,70 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Hexagon Purus AS Registered mit einem Umsatz von insgesamt 514,89 Mio. NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 378,55 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren, um 36,02 Prozent gesteigert.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.02.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 17.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2024 einen Verlust in Höhe von -2,396 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net