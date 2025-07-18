Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered fällt am Dienstagnachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 0,139 EUR.

Um 15:45 Uhr fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 0,139 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Hexagon Purus AS Registered-Aktie ging bis auf 0,136 EUR. Bei 0,141 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.853 Stück gehandelt.

Am 03.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,032 EUR. Mit einem Zuwachs von 644,589 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (0,093 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,045 Prozent.

Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen.

Am 17.07.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 NOK. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 192,58 Mio. NOK, gegenüber 527,65 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 63,50 Prozent präsentiert.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -2,625 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net