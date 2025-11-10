Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gewinnt am Vormittag

So bewegt sich Hexagon Purus AS Registered

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 0,152 EUR zu.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered legte um 09:09 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 3,1 Prozent auf 0,152 EUR. Kurzfristig markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,153 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,148 EUR. Zuletzt wechselten 26.975 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 0,546 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2024). Gewinne von 259,211 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,094 EUR ab. Mit Abgaben von 38,487 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Am 21.10.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,84 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 53,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 527,65 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 244,79 Mio. NOK.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 10.02.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 16.02.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,926 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net