Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gewinnt am Vormittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Im Frankfurt-Handel gewannen die Hexagon Purus AS Registered-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.

Um 09:03 Uhr konnte die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 3,0 Prozent auf 0,164 EUR. In der Spitze gewann die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,164 EUR. Bei 0,157 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 3.500 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 28.11.2024 auf bis zu 0,530 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 223,171 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,098 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,244 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Am 21.10.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,84 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. Hexagon Purus AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 244,79 Mio. NOK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 53,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 10.02.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 16.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,926 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net