Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Vormittag mit Aufschlag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im Frankfurt-Handel gewannen die Hexagon Purus AS Registered-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von Hexagon Purus AS Registered legte um 09:06 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,3 Prozent auf 0,150 EUR. Im Tageshoch stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,150 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,146 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 245 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 1,032 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 85,465 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,137 EUR. Mit Abgaben von 8,933 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025 vor. Das EPS lag bei -1,37 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,65 NOK je Aktie erzielt worden. Hexagon Purus AS Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 395,36 Mio. NOK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 06.05.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 12.05.2026.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,978 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net