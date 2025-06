Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Sonntagvormittag entwickeln

15.06.25 09:48 Uhr

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag

Wer­bung

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Vormittag bergab. Der Kurs verlor um 09:41 um -0,05 Prozent auf 105.419,17 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 105.472,67 US-Dollar gestanden hatte. Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 3,0 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: 46,4 Prozent. Indes steigt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 430,69 US-Dollar am Vortag auf 442,42 US-Dollar nach oben (2,72 Prozent). In der Zwischenzeit muss Ethereum Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Ethereum-Kurs um -0,28 Prozent auf 2.527,44 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.534,48 US-Dollar an der Tafel. Nach 85,27 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Sonntagvormittag um 0,26 Prozent auf 85,50 US-Dollar gestiegen. Zeitgleich verstärkt sich der Ripple-Kurs um 0,40 Prozent auf 2,151 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2,142 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,6250 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 09:41 auf 0,6286 US-Dollar beziffert. Zudem legt Monero zu. Um 1,31 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 09:41 auf 316,93 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 312,85 US-Dollar wert war. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei IOTA kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1697 US-Dollar lag, wird der IOTA-Kurs um 09:41 auf 0,1684 US-Dollar beziffert. Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0052 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,2569 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,2567 US-Dollar. Daneben fällt NEM um -2,36 Prozent auf 0,0050 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,0051 US-Dollar. Derweil notiert der Dash-Kurs bei 20,18 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (20,23 US-Dollar) ist das ein Verlust von -0,25 Prozent. Daneben präsentiert sich NEO mit einem Abschlag. Um 09:41 notiert der NEO-Kurs -0,46 Prozent schwächer bei 5,550 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 5,575 US-Dollar. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net 1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com