Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verzeichnet am Donnerstagnachmittag herbe Einbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 6,9 Prozent auf 0,151 EUR nach.

Um 15:43 Uhr rutschte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 6,9 Prozent auf 0,151 EUR ab. Im Tief verlor die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,148 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,159 EUR. Von der Hexagon Purus AS Registered-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 319.976 Stück gehandelt.

Am 03.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,050 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 596,286 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Bei 0,094 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 37,997 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,62 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 192,58 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von 63,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Hexagon Purus AS Registered-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,599 NOK je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net