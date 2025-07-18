Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittag leichter

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 0,135 EUR.

Die Aktie verlor um 11:38 Uhr in der Tradegate-Sitzung 3,3 Prozent auf 0,135 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,135 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,140 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 285.631 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,050 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 680,089 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,094 EUR am 07.04.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,535 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,62 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 63,50 Prozent auf 192,58 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen. Hexagon Purus AS Registered dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,625 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

